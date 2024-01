Geen verstoppertje meer voor Belg: "We verwachten dat hij dat op zijn naam schrijft"

Een nieuw jaar en dat betekent ook nieuwe doelstellingen en ambities. Bij Lotto Dstny is dat niet anders.

De verwachtingen bij Lotto Dstny voor 2024 zijn groot. Ook van Arnaud De Lie wordt een en ander verwacht, zo geeft sportief manager Kurt Van de Wouwer meteen mee.

Al weet hij ook dat alles niet zo vanzelfsprekend is, denk maar aan Parijs-Nice van vorig jaar. De focus gaat zeker naar het klassieke voorjaar in Vlaanderen.

“Hij werd vorig seizoen al tweede in de Omloop het Nieuwsblad. Nu mag de lat hoger”, is Van de Wouwer heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

“We mogen nu zeggen dat we van Arnaud verwachten dat, als alles normaal verloopt, hij een klassieker of semi-klassieker op zijn naam schrijft.”

Al moet alles dan wel in zijn plooi vallen voor de echt grote koersen. “Voor een klassieker, genre Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, moet het wel meezitten. Maar een semi-klassieker zoals de Omloop, dat moet zeker kunnen.”