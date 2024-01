Richard Plugge wil het wielrennen radicaal veranderen: "Ze lachen zich vandaag dood"

De grote baas van Visma-Lease a Bike, Richard Plugge, wil het wielrennen een heel andere richting uitsturen. De Nederlander wil zo het verdienmodel in het wielrennen zo verbeteren.

"We verzilveren ons potentieel te weinig", zegt Plugge bij De Tijd. "Er is wat nattevingerwerk bij, maar grof gesteld is het topwielrennen een business van rond het half miljard euro. Terwijl de hele fietsindustrie goed is voor 55 miljard euro omzet, zonder dat je het hele mediagebeuren meetelt."

Volgens Plugge wordt er onvoldoende beseft dat de echte tegenstanders van het wielrennen alle andere vormen van entertainment zijn. En de strijd onderling om de aandacht van de TV-kijker wordt steeds groter.

De Nederlander vindt dat de herkenbaarheid naar ophoog moet. "We moeten naar een duidelijke kalender met een beperkt aantal wedstrijden waarin de beste renners tegen elkaar rijden. Sterren zijn cruciaal om relevant te zijn als grote sport."

Mediarechten bundelen

"Via een bundeling van mediarechten zouden we veel meer kunnen verdienen. De grote mediabedrijven lachen zich vandaag dood over de verspreide slagorde waarin organisaties en teams over brokjes rechten onderhandelen."

Plugge neemt het voorbeeld van de Tour of de Giro, die drie weken lang veranderen in hypermediabedrijven, maar daarna weer verdwijnen. "Laat ons dat toch samen doen, zodat het wielrennen een 24 uurs-mediafabriekje wordt. Dat zou ons helpen groeien als merk."