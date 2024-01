Ferme kritiek op Wout van Aert doet discussie over zijn palmares losbarsten: "Ongehoord, verwijten zijn niet gepast"

Steeds vaker komt er al eens kritiek de kant op van Wout van Aert, omdat het vorig jaar voor een renner met zijn klasse vaak 'net niet' was. Tom Boonen en Rik Van Looy opperden eerder al dat hij in de verkeerde ploeg zit. Ook journalist Hans Vandeweghe is in een nieuw stuk hard voor Van Aert.

Dat zorgt ondertussen voor geanimeerde discussies op X tussen de wielerfans. Christophe Diels zegt dat Van Aert het breder ziet als Boonen en Van Looy. "Zijn prestaties in de Tour zijn fenomenaal, maar dat staat niet op het palmares natuurlijk. En Wout heeft altijd alles gedaan om RVV, Roubaix en WK te winnen, verwijten zijn niet gepast." Zij kijken enkel naar het palmares, Wout ziet het breder. Zijn prestaties in de tour zijn fenomenaal maar dat staat niet op het palmares natuurlijk. En Wout heeft altijd alles gedaan om RVV, Roubaix en WK te winnen, verwijten zijn dus niet gepast. — Christophe Diels ©️ (@denbokkerijder) January 7, 2024 Wanneer iemand erop duidt dat Van Aert vijfde staat op de UCI-ranking, klinkt het op een ander account: "Voor renners van dat kaliber telt enkel het aantal overwinningen." Yvienne Vandenberghe vindt er dan weer het volgende van: "Ongehoord hoe Boonen en Looy een groot wielrenner maar vooral een groot mens als Van Aert afbreken." Ongehoord hoe @tomboonen1 en Van Looy een groot wielrenner maar vooral een groot mens als @WoutvanAert afbreken. — Yvienne Vandenberghe (@YvienneVDBerghe) January 7, 2024 Christophe Diels heeft ook het stuk van Vandeweghe gelezen, die oppert dat Van Aert iets weg heeft van een spits in het voetbal die kansen mist. "Wout zijn prestaties verdienen meer respect. Wil nog zeggen dat Wout weinig open kansen gemist heeft, meestal geklopt door iemand die toen net iets sterker was." Lund Loïs is het wel eens met de harde kritiek op Van Aert, maar een zekere Sven pleit voor meer nuance. Zeker als het gaat over het veldrijden. "Vorig seizoen hij alle crossen behalve het WK. Nu neemt hij het crossseizoen als training."