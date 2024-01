Ging Plugge erg ver, ditmaal om Lotto Dstny-renner onder contract te strikken? Flagrante beschuldiging formeel ontkend

Had naast Cian Uitdebroeks ook een renner van Lotto Dstny ondanks een lopend contract door Plugge weggehaald kunnen worden? En werden daartoe pogingen ondernomen? Opnieuw doet een opmerkelijk verhaal de ronde.

Richard Plugge, CEO van de ploeg die voortaan Visma-Lease a Bike heet, begint stilaan een reputatie te krijgen als een man die zijn willetje wil doordrukken. Ondanks bepaalde tradities in de wielersport. Plugge flirtte met een fusie met Soudal Quick-Step, ging Uijtdebroeks weghalen bij BORA-hansgrohe en nu is er de 'kwestie Kron'.

Stéphane Heulot, CEO van Lotto Dstny, vertelde aan de RTBF dat ook Andreas Kron benaderd is door Visma-Lease a Bike. Nochtans heeft de Deen nog een contract bij Lotto Dstny tot eind 2024. Heulot stoort zich aan deze manier van werken, ook al omdat Plugge ook voorzitter is van de AIGCP, de vereniging van wielerploegen.

KRON NAM ZELF CONTACT OP VOLGENS VISMA

De Franstalige zender heeft Visma-Lease a Bike gecontacteerd om ook de andere kant van het verhaal te horen. "Kron nam zelf contact op en beweerde dat een clausule in zijn contract toeliet om te vertrekken naar een WorldTour-team. Dat bleek niet het geval te zijn (of zijn ploeg betwistte het toch), waarna we ons terugtrokken."