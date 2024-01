📷 Voetballers met mond vol tanden door Wout van Aert en Visma-Lease a Bike

Wout van Aert is één van de beste Belgische wielrenners van zijn generatie. Ook andere Belgische topsporters kijken naar hem op.

Na de cross in Koksijde en nog enkele dagen bij zijn familie, is Wout van Aert sinds maandag vertrokken richting Spanje om zich verder voor te bereiden op het wegseizoen. Op 21 januari rijdt hij wel nog één cross in Benidorm.

Behalve bijna het hele wielerpeloton, zijn ook heel wat voetbalteams momenteel op stage in Spanje. Visma-Lease a Bike zit in Alicante namelijk in hetzelfde hotel als voetbalclub STVV.

Wereldtoppers

STVV-doelman Jo Coppens liep onder meer Jonas Vingegaard en Wout van Aert al tegen het lijf. "Ik vind het enorm cool dat zij hier zijn, het is indrukwekkend om te zien hoe professioneel ze werken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

Volgens Coppens kan er dan ook veel geleerd worden van de toppers uit het wielrennen. "Hoe zij echt alles opofferen voor één doel, chapeau. Ik ga proberen nog een selfie te maken met Wout van Aert, als Belgen mogen we trots zijn dat we zo’n wereldcoureur hebben."