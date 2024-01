Patrick Lefevere lost details over hoe zijn contract bij Soudal-QuickStep zal aflopen

Patrick Lefevere is ook in 2024 de CEO van wielerploeg Soudal-QuickStep. Al heeft hij nu wel een rechterhand aan zijn zijde.

Sinds dit jaar heeft Soudal-QuickStep naast CEO Patrick Lefevere ook een COO, of Chief Operation Officer, aan boord. Jurgen Foré is zijn naam.

“Hij is de COO van wie ik al lachend zeg dat hij alles moet doen dat de CEO niet graag doet. Ik wou zelf dat het team versterkt wordt. Iedereen onderschat hoe lastig het is om in deze economisch ongunstige tijden sponsorgeld te zoeken”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De bedoeling is dat Foré mettertijd de opvolger van Lefevere wordt, maar wanneer dat zal gebeuren is momenteel nog niet duidelijk. Foré heeft alvast de ambitie om de job van Lefevere over te nemen.

Exit Lefevere bij Soudal-QuickStep

“Ik weet dat hij eerder een paar pogingen gedaan heeft om bij Lotto CEO te worden, maar dat hij een beetje politiek geblokkeerd geweest is. Bij ons is er geen politiek. Op het einde van de rit is het altijd de eigenaar van de ploeg die beslist wie de nieuwe CEO wordt.”

Over het einde van zijn eigen contract is Lefevere alvast duidelijk. “Ik heb een contract getekend. Ik ken de voorwaarden. Het is heel simpel: als ze morgen van mij af willen, dan moeten ze me twee jaar uitbetalen. Als ik zelf weg ga, moet ik één jaar betalen. En wil ik weg, dan kan niemand me tegenhouden. God niet, Bakala niet, mijn vrouw niet. Niemand niet. Dan betaal ik, en ben ik weg.”