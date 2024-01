BORA-hansgrohe reageert op claims over pestgedrag aan adres van Cian Uijtdebroek met stevig antwoord

Cian Uijtdebroeks draagt voortaan het shirt van Visma-Lease a Bike, niet dat van BORA-hansgrohe. Al was er nog het verhaal over pestgedrag waar de Belg bij zijn ex-ploeg te maken zou gehad hebben.

Een vervelende kwestie voor de Duitse formatie. Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad melden dat het ook ter sprake is gekomen op de persdag van BORA-hansgrohe. Sportief directeur Rolf Aldag heeft zich hierover uitgelaten en is duidelijk: ze hebben geen enkel bewijs gevonden van pestgedrag.

Nadat Uijtdebroeks zijn zinnen had gezet op een overstap naar Visma-Lease a Bike, kwam Thijs Zonneveld met het verhaal naar buiten dat de Belgische renner gepest zou geweest zijn. Zelf sprak Uijtdebroeks zich er niet specifiek over uit, al bevestigde hij wel dat hij zich niet lekker in zijn vel voelde bij zijn ex-werkgever.

'ZAAK-UIJTDEBROEKS SLECHT VOOR DE SPORT'

Aldag vraagt zich af of er iets speelde tijdens de Vuelta en waarom Uijtdebroeks dat op dat moment dan niet heeft aangegeven. Wel spreekt de Duitser respect uit voor de emoties van Cian en zegt hij dat ze de zaak ernstig nemen. De hele kwestie is volgens Aldag een slechte zaak voor de ploeg en voor de sport.