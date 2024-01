Shari Bossuyt krijgt bijzonder hard verdict na haar positieve dopingtest

Shari Bossuyt heeft na haar positieve dopingtest op letrozole metabolite een straf gekregen. Net als Toon Aerts staat ze twee jaar aan de kant.

In maart van vorig jaar werd Shari Bossuyt (23) betrapt op letrozole metabolite, hetzelfde middel waarop ook Toon Aerts betrapt werd in 2022, na een zege in de Ronde van Normandië. Bossuyt werd door haar ploeg Canyon//SRAM in juni meteen op non-actief gezet.

Op haar sociale media heeft Bossuyt nu een update gegeven over haar situatie. "Op 4 december heb ik het verdict gekregen van het AFLD (het Franse Antidopingagentschap, red) wat betreft het voorstel van mijn schorsing. Zoals verwacht, stellen ze ons een straf voor van 2 jaar."

"Ze bevestigen en erkennen het feit dat de con- taminatie niet intentioneel is. Maar we kunnen, net zoals bij Toon Aerts, de bron van contaminatie niet exact aantonen waardoor het juridisch kader het niet toelaat om ons verder strafvermindering te geven."

Olympische droom kapot

"Ik ben een 23 jarig meisje die van haar hobby toevallig haar beroep heeft kunnen maken. Ik ben geen dopingzondaar en heb dit nog nooit een dag overwogen. Ik zal dit ook blijven herhalen tot het ooit allemaal uitkomt!"

"Ik krijg nu de kans om nog in beroep te gaan, maar ik heb hier gewoonweg de kracht en de centen niet voor", klinkt het verder nog. Bossuyt wil geen tienduizenden euro's uitgeven voor "een reeds verloren zaak".

"Niemand lijkt te beseffen wat een impact dit heeft op iemand zijn mentale gezondheid. Mijn olympische droom kapot en iedere dag moeten rondlopen met de 'stempel' van dopingzondaar."

"Het is bijna niet te dragen. Gelukkig vind ik steun bij mensen die echt naar mij luisteren, in mij geloven en blijf ik ook gewoon sporten omdat dit me goed doet. Ik zal wel bewijzen dat ik sterker terugkom!

Het volledige statement van Shari Bossuyt