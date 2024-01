Lotte Kopecky zaait na onverwachte medaille twijfel over de Olympische Spelen

Het nieuwe Belgische duo Lotte Kopecky-Katrijn De Clercq pakte verrassend zilver in de ploegkoers op het EK baanwielrennen. Is er dan toch nog een Olympische droom mogelijk?

Met het duo Lotte Kopecky-Shari Bossuyt had België een topduo in de ploegkoers, ze werden in 2022 wereldkampioen. Ze mochten dromen van een medaille op de Olympische Spelen in Parijs, tot de dopingschorsing van Bossuyt.

Met Katrijn De Clercq (21) vond Kopecky een nieuwe partner en op het eerste grote kampioenschap pakten ze dus meteen een medaille. "Vooraf hadden we hier zeker voor getekend", zei Kopecky bij HLN.

"Gezien onze beperkte ervaring samen op dit nummer, mogen we van een geslaagde koers spreken." Al zat er volgens Kopecky zelfs goud in, als ze in de voorlaatste sprint hadden gewonnen. Nu moesten ze het hoofd buigen voor de Fransen.

Olympische Spelen?

Met een zilveren medaille lijkt een medaille in Parijs plots toch weer tot de mogelijkheden te behoren. Maar daar wilde Kopecky zich nog niet over uitspreken. "Het is nog wat vroeg om daar een beslissing over te nemen. Maar het biedt hoe dan ook wel perspectieven naar de toekomst toe."