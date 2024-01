Remco Evenepoel toont zich wel bijzonder ambitieus met prachtig project: "Het zal heel moeilijk zijn"

Remco Evenepoel zit nog vol ambitieuze plannen. Eén van de projecten waar hij zich mee bezighoudt, is natuurlijk de R. EV Brussels Cycling Academy.

In een podcast van Castelli legt Evenepoel uit hoe het er juist aan toegaat in zijn academie. "We werken in enkele fases. We zitten in de opbouwfase. Er zullen nog vele andere fases en situaties komen. Het gaat om kinderen wiens ouders niet de middelen hebben om hen goed te ondersteunen."

Die jongeren zijn bij Evenepoel dus van harte welkom. "Momenteel komen de kinderen vooral uit Brussel. We proberen hen te leren over de fiets, hen te leren fietsen en laten hen ontwikkelen tot een atleet, niet enkel tot een wielrenner. In fase 2 kunnen ze hopelijk een ploeg vervoegen en koersen."

EIGEN PLOEG VOOR EVENEPOEL-ACADEMIE

De medewerkers achter het project proberen ook zelf een ploeg op te richten. "Dan is het proberen om in een hogere categorie te geraken. Het is een grote droom om in 2030, als Brussel mogelijk het WK organiseert, één jongen en één meisje aan de start te krijgen in één van de categorieën. Dan denken we vooral aan de junioren, of de U23."

Ze hebben al een hele goede partner voor dit project. "Het is enorm handig dat we kunnen rekenen op Specialized, zodat ze al fietsen van hoge kwaliteit hebben. Voorlopig rijden ze op mountianbikes, maar in een volgende fase zal het op smallere banden zijn. Het gaat stap per stap."

EVENEPOEL KIJKT NAAR EUROPA

"We hebben twee groepen van bijna twintig kinderen", schetst Evenepoel de aanwezige aantallen. "We proberen het groter en groter te maken. Voorlopig situeert het zich in België, maar we hopen het ook uit te breiden naar andere hoofdsteden in Europa. Het zal heel moeilijk zijn, maar we zullen zien."