Mathieu van der Poel laat monden openvallen: "Hoe kan je nu geen fan zijn?"

Mathieu van der Poel maakte tijdens de crossen die hij reed al bijzonder veel indruk. Ook op de wegrenners die het straks tegen hem moeten opnemen.

Mathieu van der Poel leek tijdens de tien crossen die hij reed al in een supervorm te zitten. Volgens vader Adrie moeten er echter nog wat procentjes bijkomen voor zijn zoon opnieuw op de weg gaat rijden.

Van der Poel gedroomde wereldkampioen

Maar ondertussen kunnen we dus genieten van Van der Poel in het veld. Ook wegrenner Oliver Naesen genoot van de wereldkampioen. "Het gemak dat hij uitstraalt, die flair, die punch", zegt hij bij Het Nieuwsblad

"Hij steekt erboven uit en valt aan wanneer hij wil. Hoe kan je daar geen fan van zijn? Hij is zowel in het veld als op de weg een gedroomde wereldkampioen, net zoals Remco dat was trouwens. Ik verwacht gigantisch veel van Mathieu."

Van der Poel won vorig jaar met Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix al twee Monumenten, De Nederlander was toen al in topvorm. Als daar nu nog wat bij komt, zal de concurrentie toch stevig aan de bak moeten.