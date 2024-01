Bondscoach Vanthourenhout spreekt klare taal: "Hij is de man van het seizoen"

Maandag onthult bondscoach Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK veldrijden in Tabor. Over de beste Belg van het seizoen is de bondscoach duidelijk.

België mag negen renners naar het WK sturen, maar Vanthourenhout kan op heel wat renners niet rekenen. Wout van Aert, Toon Aerts, Tim Merlier, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Gerben Kuypers en Daan Soete zakken al zeker niet af naar Tabor.

En dus zullen de vier topfavorieten voor het BK, ook de speerpunten zijn van België voor het WK. Het gaat dan ovrer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Thibau Nys.

Iserbyt de man van het seizoen

"Wat Iserbyt betreft: uiteraard", zegt Vanthourenhout aan Wielerflits. "Als we die tien dagen waarin hij met ziekte is uitgevallen even vergeten, dan is hij dé man van het seizoen. En de naam die je altijd als eerste invult.”

Maar er blijft wel één grote topfavoriet, stelt de bondscoach. "Je weet dat je tegen Mathieu van der Poel moet koersen, die in zijn beste vorm ooit zit. Dan moet je daar heel voorzichtig in zijn. We gaan er op dit moment vanuit dat Mathieu wereldkampioen wordt."