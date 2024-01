Frieten, gin-tonic en sigaartje: Remco Evenepoel spreekt klare taal over rechterhand

Soudal-QuickStep haalde Mikel Landa binnen om Remco Evenepoel bij te staan in de Tour de France. Een geheelonthouder is hij in tegenstelling tot onze landgenoot niet.

Tijdens de teambuildingsdagen dook een foto op van Mikel Landa die een frietje en een saté zat te eten. Niet meteen de voeding die je verwacht van een topsporter. In het boek ‘Landismo’ dat vorig jaar uitgegeven werd spreekt auteur Carlos Arribas dat Landa “af en toe een gin-tonic en een sigaartje” wel weet te pruimen. Remco Evenepoel ligt er alvast niet wakker van, zo gaf hij mee in de podcast van kledingsponsor Castelli. Hij zag vorig jaar in de Vuelta een heel bedrijvige Landa en dat stemt hem gerust. “In de Vuelta zag ik – toegegeven vanop een afstand - hoe Mikel in de tweede en derde week elke dag vocht met Kuss, Roglic en Vingegaard”, klinkt het. “Hij stond vierde maar vocht elke dag om nog beter te doen. Mooi om te zien dat hij op zijn leeftijd tot de laatste dag het maximum gaf. Terwijl hij dan ook al wist dat hij de ploeg zou verlaten.”