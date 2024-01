Pidcock komt weer aan crossen toe: "Specifiek doel in Benidorm?"

Tom Pidcock is zondag opnieuw van de partij in Benidorm. De Brit kende tot nu toe geen succesvol crossseizoen.

Tom Pidcock won de cross in Namen, maar daarna was het allemaal veel minder. Ziekte hield hem een tijdje aan de kant. “Het was erg jammer dat ik wat veldritten moest overslaan, maar het was wel een goede beslissing”, zegt de Brit aan Global Cycling Network.

De droom dat hij Van der Poel en Van Aert dit seizoen zou kunnen kloppen werd al snel weer doorprikt. “Ik was mijzelf niet. Het was echt tijd om even te resetten. Ik ben de afgelopen twee weken goed hersteld en ben nu in Spanje om weer te trainen.”

De ziekte heeft er echter geen invloed op de start van het wegseizoen. “Ik had een pauze na de crossen gepland. Nu ben ik tijdens mijn herstel ook blijven fietsen én ik ben mentaal bijgekomen. Voor de Wereldbeker in Benidorm heb ik geen specifiek doel. Ik wil genieten van de cross, de fans en de zon”, is hij duidelijk.

Pidcock mikt op de klassiekers, maar wil dit jaar ook in de Tour de France schitteren. Uitkijken of hij die ambities kan waarmaken.