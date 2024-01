Is dat wel verstandig? Michael Vanthourenhout onthult zijn opvallend plan

Michael Vanthourenhout is de enige topper die dit weekend dubbelt. Hij reed zaterdag in Zonnebeke, zondag rijdt hij al in Benidorm.

Dit seizoen waren er een aantal pittige combinaties om te combineren. Zo moesten de crossers in een weekend aan de bak in Kortrijk en Dublin, in een ander weekend in Essen en Val di Sole. Dit weekend is er opnieuw zo'n pittige combinatie.

Met een Exact Cross op zaterdag in Zonnebeke en een Wereldbeker op zondag in Benidorm moet er opnieuw een verre verplaatsing gemaakt worden. Heel wat renners lieten Zonneke echter schieten en trainden deze week al in Spanje.

Heel vroeg opstaan

Enkel Michael Vanthourenhout doet de dubbel. Omdat de Europese kampioen door enkele opgaves geen klassement te verdedigen had, kon hij in West-Vlaanderen toch aan de start komen. Maar wel tegen een prijsje.

Want Vanthourenhout vliegt zaterdagavond niet naar Benidorm, maar wel zondagochtend pas. Om 4u moet hij al uit zijn bed om om 6u30 het vliegtuig richting Benidorm te nemen. Pas om 10u zal Vanthourenhout dan op het parcours aankomen.

"Hopelijk kan ik vandaag vroeg in bed kruipen en herstel ik goed. Maar met een overwinning op zak kan het toch al niet meer stuk. En het is niet omdat ik vandaag al gereden heb dat ik morgen sowieso veel slechter zal zijn."