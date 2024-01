Museeuw geeft zijn ongezouten mening over winstkansen Van Aert in de Ronde en Parijs-Roubaix

Wout van Aert liet het crossseizoen wat schieten om te focussen op het voorjaar. Vooral de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan hoog op het verlanglijstje.

Slechts 9 crossen stonden er op het programma van Wout van Aert en dan was hij ook nog niet in topvorm. Hij wilde een piek in het crossseizoen vermijden en schrapte daarom ook het WK veldrijden in Tabor.

De nadruk bij Van Aert ligt vooral op het voorjaar. Na het openingsweekend gaat hij op hoogtestage, om dan hopelijk te pieken in de weken van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Want daar jaagt hij nog altijd op.

Johan Museeuw ziet dat het lastig wordt, maar gelooft er wel in. "Als we het vandaag bekijken zit Van der Poel er iets boven. Maar ik heb het gevoel dat de ploeg samen met de trainer echt gaan pieken naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix", zegt hij bij Sporza.

Wint Van Aert dit jaar?

"Er moet niets, maar als je kijkt naar ons (hijzelf en Paolo Bettini, nvdr) en je wint dan geen monument, zou dat zeer jammer zijn. Zeker voor een renner van het kaliber van Van Aert."

"Van der Poel is momenteel oppermachtig, maar die schade kan nog ingehaald worden. Ik geloof dat Van Aert dit jaar voor het eerst De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wint. Ik denk dat we een mooi voorjaar tegemoet gaan."