José De Cauwer weerlegt de kritiek van Mathieu van der Poel en Eli Iserbyt

Het parcours van de Wereldbeker in Benidorm kreeg wel wat kritiek. Maar José De Cauwer kan het eigenlijk wel smaken.

Terwijl er dit seizoen heel wat moddercrossen waren, was dat in Benidorm helemaal anders. Het was een vliegmeeting op een kurkdroog parcours en daar was niet iedereen de grootste fan te zijn.

Onder meer Mathieu van der Poel en Eli Iserbyt waren niet de grootste voorstanders van dit soort spektakelcrossen. Voor hen hoeven zo'n crossen geen schering en inslag worden op de crosskalender.

Stages in de buurt

José De Cauwer, die in Benidorm aanwezig was, vindt dat er nog wat aan het sleutelen valt. Maar hij ziet vooral veel potentieel voor het publiek. En dat vindt hij eigenlijk het belangrijkste. Ook voor de renners is er een voordeel.

"Wat als je 5 jaar geleden gezegd had dat je in deze periode in het buitenland zou willen crossen mét de toppers, die hier in de buurt dan op stage zijn? Het mag voor hen niet te veel energie kosten en dan kom je in deze regio uit. Het was er boenk op", zegt hij bij Sporza.

"Je zou zo'n vliegensvlugge omloop nog wel wat kunnen aanpassen, maar het was ook lastig genoeg, hoor. En die harde ondergrond kun je natuurlijk niet veranderen."