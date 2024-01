Albert vertelt schitterende anekdote van Van der Poel: "Interesseert hem gewoon niet"

Mathieu van der Poel liet in Benidorm weer ongelofelijk veel zien. Maar een overwinning leverde dat hem echter niet op.

Wout van Aert won de Wereldbekercross in Benidorm, maar Mathieu van der Poel trok met zijn ongelofelijke inhaalrace aan een verschroeiend tempo wel de meeste aandacht.

Het waren ongetwijfeld beelden die bij het beste van het hele crossseizoen hoorden. En het beste hebben we volgens Niels Albert nog lang niet van hem gezien.

“Alles valt momenteel op zijn plek”, klinkt het in de podcast Lambert & Albert. “Hij zit op zijn gemak in Spanje. Hij kan twee, drie maanden in het goede weer trainen. Zijn relatie zit goed, alles loopt. Ik denk persoonlijk dat dit het is wat we komende jaren gaan zien van hem.”

Niels Albert haalt in de podcast zelfs nog een leuke anekdote boven over Van der Poel. De Roodhooftjes vertelden die aan Albert.

“Die zeiden: ‘Weet je wat het rare van alles is? Hij koerst heel graag, maar die rompslomp eromheen vindt hij niets.’ Hij was de beker van de Amstel Gold Race vergeten. Die zijn ze achteraf komen brengen en die staat nu bij Roodhooft in de woonkamer, haha. Het interesseert hem gewoon niet.”