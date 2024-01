Analist komt met niet zo fraaie woorden over gravelbikers

Gravelbiken heeft de voorbije jaren enorm aan populariteit gewonnen. Ook op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk was er veel aandacht voor.

Gravelbiken is aan een stevige opmars bezig. Ook in ons land zijn er al heel wat professionele renners die zich er aan wagen.

“Misschien hebben sommigen die sport als eerste geadopteerd omdat ze op de weg net niet meekonden? Het is logisch dat als die tak evolueert, dat er dan ook meer wegrenners aansluiten”, zegt analist Bram Tankink niet zo fraai over renners.

Al kan er ook omgekeerd geredeneerd worden. “Je bent niet per se geen echte gravelaar als je van de weg komt. Er zijn net hele goeie wegrenners die misschien zelfs meer gravelrenners zijn, maar vroeger hadden ze die mogelijkheid niet.”

Voor Tankink is er vooral één grote reden om gravelbiken te omarmen. “Het is ook veilig. Als ik met mijn dochter ga fietsen, dan ga ik het bos in. Die boswegen zijn veel toegankelijker dan de gewone wegen”, besluit hij.