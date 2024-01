Axel Merckx waarschuwt Wout van Aert en co: "Is helemaal niet het geval"

Het is nog even wachten op de voorjaarsklassiekers. Toch waarschuwt Axel Merckx het peloton nu al.

In Australië en ook in Spanje wordt er op dit moment al volop gekoerst. Biniam Girmay won zijn eerste keer en ook Julian Alaphilippe lijkt goed herbegonnen te zijn aan het seizoen.

“Dit belooft veel goeds voor de klassiekers!”, zegt Axel Merckx in zijn column in La Dernière Heure. En die zitten geen maanden meer van ons, zo waarschuwt hij ook nog.

Mallorca, Bessèges, de UAE Tour. De koersen volgen elkaar ontzettend snel op en de klassiekers zullen veel sneller voor de deur staan dan iedereen wel denkt.

Daar is volgens Merckx een goede reden voor. Veel mensen zien de strijd om de regenboogtrui in Tabor als het breukvlak voor het winterseizoen.

“Het WK veldrijden is nog niet voorbij en dit geeft ons de indruk dat we nog in de winterstop zitten maar dat is helemaal niet het geval”, waarschuwt Merckx Wout van Aert en co.