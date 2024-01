Cartoonmaker begrijpt commotie niet over tekening met Wout van Aert

De organisatie van de E3 Saxo Classic stuurde maandag een cartoon met Wout van Aert de wereld in. Die werd snel weer verwijderd en er volgden verontschuldigingen.

De organisatie van de E3 Saxo Classic heeft de cartoon met Wout van Aert ondertussen verwijderd, nadat er te veel negatieve reacties op kwamen.

Cartoonist Bart Vantieghem begrijpt de commotie eigenlijk niet. “Het is een oude debiele clichémop over homo’s, maar in de tekstballon zie je dat de homo’s iets totaal anders zeggen”, vertelt hij op Radio 2.

“Ze hebben totaal geen oog voor het ontbrekende zadel van Van Aert, maar wel voor de regenboogvlag op de trui van Van der Poel.”

Zelf kreeg hij nog geen enkele negatieve reactie uit de holebigemeenschap. “Integendeel. Zij kunnen er wel om lachen. Zij zien ook dat de LGBTQ-community in de cartoon er eigenlijk als de slimste uitkomt.”

Of dit het einde betekent van zijn samenwerking met de E3 Saxo Classic weet hij niet. “Ik heb ze nog niet gehoord. Ik ga mezelf als cartoonist niet censureren, maar ik kan wel begrijpen dat de E3-organisatie wat geschrokken is van de commotie, ook al hebben ze een beetje een traditie van controversiële affiches.”