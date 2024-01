📷 E3 Saxo Classic excuseert zich voor controversiële affiche met Wout van Aert

Maandag pakte de E3 Saxo Classic uit met een opvallende cartoon. Vandaag komt de organisatie al met excuses.

De E3 Saxo Classic heeft een stevige reputatie als het over affiches gaat. Elk jaar probeert de organisatie op een of andere manier origineel uit de hoek te komen, maar dat zorgt vaak ook voor de nodige controverse.

Zo werd ingespeeld op het feit dat Wout van Aert zondag zonder zadel de Wereldbekercross in Benidorm had gewonnen, met als tekst “LGBTQ-gemeenschap laaiend enthousiast.”

Er kwam meteen de nodige kritiek op de affiche. Zo sprak Thijs Zonneveld over “wat een bedroevend niveau weer.” De post werd snel verwijderd nadat het negatieve reacties bleef regenen.

Vandaag kwam de organisatie met excuses. ““We zouden ons willen verontschuldigen voor de cartoon die we gisteren gelanceerd hebben. We wilden zeker niemand kwetsen. Het was een foute beoordeling van onze kant en zullen dit intern bespreken. Onze oprechte excuses”, klinkt het.

As E3 Saxo Classic, we would like to apologize for the cartoon we launched yesterday.We certainly didn't want to offend anyone here.We misjudged the cartoon.We will certainly discuss this internally.Our sincere apologies #e3saxoclassic — E3 Saxo Classic (@E3SaxoClassic) January 23, 2024