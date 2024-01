Ondanks Lotte Kopecky: opvallende bekentenis over vrouwenwielrennen

Het vrouwenwielrennen wint aan populariteit. Toch is er nog een hele weg af te leggen om het mannenwielrennen bij te benen.

Het vrouwenwielrennen is populairder dan ooit aan het worden, maar toch wordt de vrouwenkoers van de E3 Harelbeke geschrapt. De reden moet gezocht worden in het feit dat het niet rendabel is om de koers te organiseren.

Griet Langedock, voorzitster van de commissie vrouwenwielrennen bij Cycling Vlaanderen en ook lid van de commissie vrouwenwielrennen bij Belgian Cycling, komt in Het Laatste Nieuws met een straffe bekentenis.

“Er zijn gewoon te weinig goeie rensters om het peloton te vullen”, klinkt het. “Bij de mannen vallen soms goeie renners zonder ploeg, bij de vrouwen heb je een aantal rensters die nog niet goed genoeg zijn, en dat misschien nooit zullen worden, die toch een profcontract krijgen.”

Wat het vrouwenwielrennen nood heeft is extra centen en die zullen afhankelijk zijn van de televisie. “Koers op tv is de sleutel. Dat is veel belangrijker dan gelijk prijzengeld. Via tv maak je je product aantrekkelijk voor sponsors en krijg je nieuwe meisjes enthousiast”, besluit Langedock.