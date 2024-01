Soudal-QuickStep heeft nieuwe Van Aert binnen, maar die had wel een probleem met Lefevere

Soudal-QuickStep haalde voor dit seizoen zeven neoprofs aan boord. Eentje daarvan is de 19-jarige Fransman Paul Magnier.

Paul Magnier is één van de neoprofs bij Soudal-QuickStep. De 19-jarige Fransman komt over van Trinity Racing en haalde als belangrijkste resultaat een derde plek op het EK voor beloften van 2023.

Volgens opleidingsmanager Bart Roosens van Soudal-QuickStep zullen we nog veel horen van deze renner die goed bergop kan rijden en ook een sprintje in huis heeft. Er wordt zelfs al een gewaagde vergelijking gemaakt.

“Een type Wout van Aert of Julian Alaphilippe”, vertelt Roosens in Het Nieuwsblad. “Hij komt uit het mountainbike en is één van die grote talenten die min of meer 'per ongeluk' met wielrennen begon.”

Al had hij wel een probleempje met zijn nieuwe baas en daar moet Roosens wel om lachen. “Hij wist niet wie Lefevere was”, klinkt het nog.