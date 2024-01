Moet Van Aert al schrik krijgen? Van der Poel heeft stevige waarschuwing voor de concurrentie

Mathieu van der Poel won in 2023 twee Monumenten en het WK op de weg. De vorm die hij had op het WK wil hij straks ook terugvinden in het voorjaar.

Wout van Aert wil dit voorjaar 100% zijn, om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar ook de Nederlander wil nog verbeteren in vergelijking met vorig jaar. Van der Poel won vorig jaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, maar voelde zich op het WK in Glasgow eigenlijk nog beter. En dat kan wel eens het gevolg zijn van de eerste keer de Tour uitrijden, zonder uitgewrongen te zijn. Vorm van WK in het voorjaar Die vorm van het WK wil Van der Poel ook in het voorjaar terugvinden. "We zijn aan het nadenken hoe ik ook in de komende klassiekers dezelfde piek als op het WK kan halen", zegt de wereldkampioen bij Knack. "Het is niet omdat ik vorig jaar Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won dat ik mijn voorbereiding van toen moet kopiëren. Ik ben bijvoorbeeld al meer uren aan het maken dan vorig jaar in deze periode", stelt hij. De concurrentie, en vooral Wout van Aert, is dus gewaarschuwd. In de cross toonde Van der Poel al dat hij wellicht in zijn beste vorm ooit zit.