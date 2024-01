Schitterend nieuws komt de richting uit van alle Wout van Aert-fans

Dat Van Aert na een paar weken stage in Benidorm al veel sterker voor de dag kwam dan voordien, doet het beste vermoeden voor op de weg. De fans van Wout van Aert worden nu al blij gemaakt doorVisma-Lease a Bike, die aankondigt dat er nieuwe items gelinkt aan Van Aert beschikbaar zijn in de shop van de ploeg.

Op de site van Visma-Lease a Bike is ook een online shop en daar hebben ze een speciale pagina over Wout van Aert voorzien. In aanloop naar het nieuwe wegseizoen worden daar verschillende items aangeboden: een drinkbus van Van Aert, een sjaal met zijn afbeelding en naam op, zijn wielershirt.

We have new items of @WoutvanAert in our shop! 😍🇧🇪



Discover all fan items of Wout now. 👇