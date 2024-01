Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over de Porsche van Eli Iserbyt

Mathieu van der Poel lijkt een trend in gang gezet te hebben in het veldrijden. Tijdens de kerstperiode kwam hij met enkele Lamborghini's naar de cross, Eli Iserbyt kwam in Hamme ook aan in een sportwagen.

"De mensen van AEcars hebben mij iets heel tofs meegegeven", lachte Iserbyt voor de cross in Hamme. "In Hoogerheide is het waarschijnlijk weer iets anders. Zulke dingen maken deze week superleuk." "Ik ga daar echt van genieten, want de komende week is het weer voetjes op de grond. De Porsche mag ik vooralsnog niet houden. Maar als ik er deftig mee rijd misschien wel!", zei de Belgische kampioen nog. In Hamme was Mathieu van der Poel zelf eens niet met een Lamborghini, maar de wereldkampioen ziet de nieuwe trend wel zitten. "Het is inderdaad een leuke trend en als autofan kan ik dat zeker appreciëren." Ook Pidcock heeft smaak te pakken Iserbyt en Van der Poel zijn niet de enige die de smaak van de sportwagens te pakken hebben. Vorige week in Benidorm pakte Tom Pidcock uit met een paarse Porsche 718 Cayman GT4 RS van bijna 250.000 euro. #WTF 🚲 / Vous êtes plutôt Porsche de 🇬🇧 Tom Pidcock (IGD) ou Lamborghini de 🇳🇱 Mathieu van der Poel (ADC) ? pic.twitter.com/YlCRd0ouAa — Renaud Breban (@RenaudB31) January 23, 2024