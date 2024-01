Belg haalt stevig uit: "Won elf keer, maar had achteraf gevoel dat ik vergeten werd"

Tim Merlier is zijn seizoen bij Soudal Quick-Step begonnen met een derde plaats in de sprint van de eerste etappe van de AlUla Tour in Saoedi-Arabië. De Belg moest sprinten op de fiets van een ploegmaat en besefte dat er meer in zat.

De rit van en naar Al Manshiya Train Station werd een massasprint, waarin Casper van Uden na een fotofinish winnaar van dienst werd. Hij haalde het van Dylan Groenewegen, onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Casper van Uden'e kariyerinin ilk galibiyetini getiren an. #AlUlaTour pic.twitter.com/m59NOZdn2R — Pro Peloton (@propelotontr) January 30, 2024 Die moest zijn sprint wel rijden op de fiets van Bert Van Lerberghe, want Merlier had een slag in zijn wiel door een move van De Marchi. "Met een breder stuur en iets andere fiets was het wat zoeken", aldus Merlier achteraf bij Het Nieuwsblad. De doelen van Merlier zijn duidelijk voor 2024 Jammer dus voor Merlier, die zo mogelijk zijn eerste zege van het seizoen bij Soudal Quick-Step niet kon pakken. Maar de doelen van Merlier liggen in 2024 ook niet in Saoedi-Arabië. Neen, onze landgenoot mikt hoger. "Ik wil van mij doen spreken. Vorig seizoen won ik elf keer, maar achteraf had ik het gevoel dat ik vergeten werd", aldus Merlier. HIj droomt van een nieuwe Belgische titel, maar ook van Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. "En ik wil ook nog een paar ritten winnen in een grote ronde."