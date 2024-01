Mathieu van der Poel hoopt er op, maar wat is het juist? Professor legt uit

Mathieu van der Poel wordt (normaal gezien) dit weekend opnieuw wereldkampioen veldrijden. Wie houdt hem in Tabor van de zege? Het zal een straffe moeten zijn. De voorbije weken zat hij wel met iets mindere benen door een zware stage.

In aanloop naar het WK zal Mathieu van der Poel deze week wat minder trainen. De supercompensatie zal dan de rest moeten doen. "Ik ben niet de enige zonder frisse benen aan de start vandaag. Een week voor het WK zoek je toch naar die supercompensatie", klonk het bij de Nederlander in Hoogerheide.

Professor inspanningsfysiologie Jan Bourgois legt het fenomeen uit bij Sporza: "We noemen dat in de trainingsleer het principe van een optimale wisselwerking tussen belasting en herstel. Je gaat iemand verschillende keren belasten in een bepaalde termijn - bijvoorbeeld drie à vier trainingen per week, acht weken lang."

Hopen op supercompensatie

"Na die trainingen is het prestatievermogen minder door vermoeidheid, met als gevolg dat je minder kunt presteren. In de herstelfase gaat je lichaam dat niveau weer laten stijgen tot je beginniveau. En als die tweede fase lang genoeg duurt, zal er een tijdelijke toename zijn van het prestatieniveau. Net dat is supercompensatie."

Een moeilijke uitleg op zich, maar wel eentje die steek houdt. Benieuwd of van der Poel op het WK in Tabor nóg sterker is dan hij was aan het begin van deze crosswinter. En wie hem dan zou kunnen volgen natuurlijk ...