Thibau Nys is bijzonder streng voor zichzelf: "Ik kan echt niet tevreden zijn"

Thibau Nys wordt samen met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout door de bondscoach naar voren geschoven als speerpunt op het WK veldrijden. Maar zelf is hij niet zo tevreden over zijn seizoen.

Thibau Nys begon uitstekend aan zijn seizoen met overwinningen in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg. Daarna zakte zijn niveau wel, maar die heeft hij stilaan terug gevonden, net voor het WK veldrijden.

Door de sterke start van zijn seizoen, werden de verwachtingen meteen heel hoog voor Nys. "Ik denk, als je mij voor het seizoen zou gezegd hebben: ‘je gaat een Wereldbeker winnen, je wint op de Koppenberg en in Beringen’, dan had ik daarvoor getekend", zegt hij bij Wielerflits.

Streng voor zichzelf

"Maar dat is nu niet meer genoeg", is Nys streng voor zichzelf. "Als je ziet wat ik in het begin van het seizoen heb klaargespeeld, dan kan ik niet tevreden zijn met wat ik daarna nog gepresteerd heb."

Nys beseft wel dat zijn niveau nog een stuk omhoog kan en dat zijn motor nog kan groeien. Ook qua intensiteit en aantal wedstrijden, kan zijn niveau nog een stuk omhoog. Het plafond is dus nog niet bereikt.