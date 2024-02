Guga Baul doet ferme onthulling over Thibau Nys en een vreemde Whatsapp-groep

Guga Baul is een grote wielergek en volgt ook het veldrijden al heel erg lang. Hij heeft in de podcast LAMBERT & ALBERT nu een paar interessante ontboezemingen gedaan én gesproken over een speciale whatsapp-groep.

Guga Baul was in het verleden vooral fan van Bart Wellens: "Ik had het niet zo voor de alleenheerschappij van Sven Nys. Het grappige is dat ik hem pas later ben beginnen appreciëren. Ik vond hem in het begin zo wat arrogant."

"Ik leerde hem kennen en dat beeld is helemaal anders geworden, ik heb veel respect voor hem. En zijn zoon is ook een heel aimabele kerel. Samen met onder meer Ruben Van Gucht en Niels Destadsbader zit ik met Thibau Nys in een Whatsapp-groepje."

Uren in whatsapp-groep met FC De Kampioenen

En dat is bovendien niet de eerste de beste groep, want het gaat over een groepje over FC De Kampioenen. Foto's, memes en quotes onder elkaar verdelen. "Er moet eigenlijk al wat voorkennis zijn om in de groep te mogen."

"Elke zinssnede kan tot een andere quote leiden. Er zit een man of tien in die groep. Soms kunnen ze uren doorgaan bij vlagen of momenten", aldus nog Guga Baul in LAMBERT & ALBERT. "Het is ideale meditatie om te kijken naar De Kampioenen."