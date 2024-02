Landa dient als voorbeeld hoe het niet moet voor Evenepoel: "Die fout willen we zeker niet maken"

Remco Evenepoel rijdt dit jaar een beetje een ander programma. Maar zijn trainer Koen Pelgrim is wel op zijn hoede voor de fout die nieuwkomer Mikel Landa vorig jaar maakte.

Remco Evenepoel rijdt dit jaar voor het eerst Parijs-Nice en voegt in het voorjaar onder meer ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl aan zijn programma toe. In zijn voorbereiding op de Tour slaat Evenepoel wel het BK tijdrijden over.

Toch is zijn trainer Koen Pelgrim op zijn hoede voor overdaad. "Luik-Bastenaken-Luik won hij al twee keer op rij, dat kan en mag je hem niet ontzeggen", zegt Pelgrim bij HLN. "Ook de Gold Race en de Waalse Pijl liggen hem."

Mikel Landa

Pelgrim wil vooral zien hoe Evenepoel uit de Ronde van het Baskenland (01/04-06/04) komt. Want ze willen absoluut vermijden dat Evenepoel al helemaal leeg is na de eerste maanden. "Anders wordt het moeilijk om tijdig weer op het juiste niveau te geraken."

Nieuwkomer Mikel Landa dient als voorbeeld. Hij was goed in de eerste maanden, met heel wat ereplaatsen. Maar in de Dauphiné en de Tour was de Spanjaard helemaal leeg. "Die fout willen we zeker niet maken."