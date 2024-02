De grote droom van de Tour de France-baas zal Remco Evenepoel enorm blij maken

De Tour de France-baas heeft uitgesproken waar hij van droomt. Remco Evenepoel zelf zal zich vooraf wellicht niet aan nog stoutere dromen wagen.

In een gesprek met Cyclism'Actu uit Christian Prudhomme nog eens zijn bewondering voor Remco Evenepoel. "Ik dacht in de laatste Vuelta dat hij na de mislukking bergop ging afstappen. Maar hij bleef en bewees dag na dag dat hij buitengewoon is op mentaal gebied. Ik droom er uiteraard van dat hij mee kan doen om de eindzege."

Prudhomme rekent in de zomer alvast op een sterk Tour-begin van Evenepoel en dan kunnen er misschien allianties gesmeed worden. " Hij zou heel erg op zijn gemak moeten zijn in de eerste tien dagen van de Tour. Ik droom van een alliantie Pogacar-Evenepoel in de etappe naar de Lioran." Dat is rit 11, een rit door het Centraal Massief.

EVENEPOEL KAN BIJDRAGEN AAN GEWELDIG GEVECHT

De ASO-directeur heeft ook al een ideaalbeeld in zijn geheel. "Het ideale zou een adembenemend gevecht zijn, met de trui die geregeld van schouders wisselt, een Vingegaard die de ene dag aanvalt en een Pogacar die de andere dag tijd neemt, een Evenepoel die alles doet ontploffen en een Roglic die gaat verrassen."