Eigen kamp duwt Remco Evenepoel richting verrassende onderneming: "Dat zou een hoogtepunt zijn"

Remco Evenepoel houdt deels vast aan waar hij vertrouwd mee is. Een verrassende onderneming zou er toch wel eens kunnen komen.

Dat zou een deelname aan een kasseiklassieker toch wel zijn. Voorlopig kijkt Evenepoel wat de klassiekers betreft niet verder dan de Ardennen. In de eerste aflevering van The Wolfpack Howls, een nieuwe podcast van de eigen ploeg, bespreekt Tom Steels welke voorjaarsklassieker Evenepoel het best zou liggen.

"Zeker en vast de Ronde van Vlaanderen. Hij moet het ooit eens proberen. Ik ben ervan overtuigd dat er al een shift is in de Ronde van Vlaanderen van typisch klassieke renners naar renners uit grote ronden. Het materiaal is in de loop der jaren zo verbeterd. Ik wil hem echt eens in de Ronde van Vlaanderen zien."

© photonews

Steels maakt zich sterk dat het ook voor Evenepoel iets bijzonder zou zijn. "Om als Belg in die sfeer te kunnen rijden: dat zou een van de hoogtepunten zijn voor het Belgische wielrennen. De klassiekers zijn meer onvoorspelbaar, maar je moet nog altijd die koersingesteldheid hebben. De besten gaan altijd overleven."

Het zou ook wel een extra prikkel kunnen geven om zo'n koers toe te voegen aan het programma. "Je loopt als renner het risico om altijd hetzelfde te doen. Deze nieuwe generatie wil rapper iets anders. Als Remco binnen één of twee jaar zegt dat hij de Ronde van Vlaanderen wil rijden: waarom niet?"