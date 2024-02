Mathieu van der Poel en Wout van Aert weten waar ze aan toe zijn en krijgen een bewuste verandering op hun bord

Mathieu van der Poel zegevierde al twee keer, Wout van Aert wil er zijn grote uitdager worden. Dan weet u dat we het hebben over de Ronde van Vlaanderen.

Die zal er in 2024 toch weer iets anders uitzien, al blijft de finale met een hoofdrol voor de Paterberg en Oude Kwaremont intact. De organisatie heeft nu ook de ultieme schema's met kasseistroken en hellingen bekendgemaakt voor de volgende editie bij de mannen en de vrouwen.

Daaruit blijkt dat er bij de mannen geen sprake is van de Kortekeer en Kanarieberg, toch twee gekende hellingen. Wel wordt de Kapelleberg toegevoegd. "We hebben ervoor gekozen om de aanloop bij de mannen te wijzigen en die gelijk te trekken met die bij de vrouwen. Een keuze vooral in functie van veiligheid", aldus Scott Sunderland.

"Concreet houdt deze wijziging in dat de renners na de eerste beklimming van de Paterberg over wegen zullen rijden waar het overzicht veel beter te houden zal zijn", legt de koersdirecteur uit. "We maken de aanloop naar de Koppenberg meer rechttoe rechtaan en halen er de afdaling en scherpe bocht vlak voor de beklimming uit."