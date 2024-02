Met Belgische klassieker als voorbeeld: ploegmanager Van Aert waarschuwt voor revolutionair moment in het wielrennen

Er zou wel eens een revolutionair moment kunnen aankomen in het wielrennen. Rond Wout van Aert zitten er wel enkele mensen die daar in geloven, met name ploegmanager Richard Plugge.

In de BV Sport-uitzending van Allsportsradio heeft Plugge het over het nieuwe format dat in de pijplijn zit. "Je moet de vraag stellen: waar staat het wielrennen over tien jaar? Hoe kunnen we het business model beter maken? Het is niet zo dat we een Super League willen."

Het huidige project draagt de naam 'ONE CYCLING' mee. "ONE CYCLING zegt het al zelf: we willen het samen doen met iedereen. Met de Tour, de UCI, de andere teams. Lappartient wil het wielrennen graag achterlaten in een betere staat, als hij ooit weggaat. Politiek gezien liggen de dingen weer stil."

INVESTEERDERS GENOEG VOLGENS MANAGER VAN AERT

Over de financiële inbreng maakt Plugge zich geen zorgen. "Er zijn talloze investeerders die in het wielrennen willen stappen, waaronder de Saoedi's, maar ook anderen. Het wordt steeds ingewikkelder om een wedstrijd te organiseren. Wij gaan soms met 60 man door een dorpje, terwijl je er eigenlijk maar met 30 door mag."

Een revolutionair moment is in de maak. "Waarom rijden we geen rondjes? Er komt een moment dat je ook in de Tour niet van A naar B kan over 200 kilometer. Je zal in het begin of op het einde rondjes moeten inlassen. Zoals de Ronde van Vlaanderen dat heel succesvol heeft ingevoerd, het is ook nog eens geld waard."