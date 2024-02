Remco Evenepoel moet slechts in één man zijn meerdere erkennen, slotkilometer is dan toch te zwaar voor Van Aert

Ging Remco Evenepoel uitpakken op 'zijn' Alto da Foia, zou Wout van Aert ook in aanmerking komen voor de zege? Voorafgaand aan de tweede rit in de Ronde van de Algarve waren dat de grote vragen. Uiteindelijk was het geen Belg, maar een Colombiaan die kon juichen.

Een oorspronkelijke kopgroep van vijf kreeg later nog het gezelschap van drie renners. Dat maakte dus een ontsnapping met acht vluchters. Hun namen: Walker, Urianstad, Rees, Silva, Simao, Martingil, Amado en Grigorev. Dus niet meteen de mannen die een belletje doen rinkelen.

Amado zou tijdens de rit wel afstappen vanwege een knieblessure, maar met Leknessund en Abrahamsen maakten dan weer twee renners van Uno-X de sprong naar voren. In het peloton had Soudal Quick-Step doorgaans de regie in handen, uiteraard in dienst van kopman Remco Evenepoel.

BONI'S VOOR VAN AERT

Vooraan was het wachten op de solo van Leknessund: op de Pomba, de voorlaatste klim, kwam die tot stand. In de groep der favorieten ging het tempo ook stilaan omhoog. Het was dan op naar de Alto da Foia. Van Aert ging nog goed mee in die groep van ruim dertig man en sprokkelde aan de voet dan ook nog vier boniseconden.

Op 6 kilometer van de aankomst slokte die groep ook Leknessund op. Knox dunde de boel nog uit: onder zijn impuls ging het van dertig naar twintig man. Landa loodste de kopgroep de slotkilometer in en dat was er ook te veel aan voor Van Aert, die dan toch nog moest lossen.

EVENEPOEL GEREMONTEERD

Wanneer Evenepoel dan al zijn duivels ontbond, was er maar één man die antwoord kon bieden: Daniel Felipe Martinez. De naar BORA getrokken Colombiaan ging er in de binnenbocht over en gaf de dubbelslag niet meer prijs. Voor Evenepoel werd het een verdienstelijke tweede plaats, Van Aert zakte nog weg naar plek 16.

De tweede rit in de Ronde van de Algarve was het grote wielerevent van de dag. Ook in de Ruta del Sol stond koers op het programma, maar die plannen moesten geannuleerd worden door boerenprotesten. De Ruta del Sol is nu al quasi gehalveerd naar een driedaagse. Die moet vrijdag dan toch van start kunnen gaan.