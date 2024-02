Wout van Aert keert op zijn stappen terug en stopt met merkwaardig initiatief: "Dat vond ik niet meer zo leuk"

Een opvallend en gesmaakt initiatief van Wout van Aert behoort tot het verleden. Hij is gestopt met Nederlandstalige zinnetjes toe te voegen aan de Strava-gegevens van zijn ritten.

Ondertussen is wel duidelijk geworden waar Wout van Aert juist mee bezig was: het waren allemaal teksten uit Nederlandstalige liedjes. "Ik ben wijselijk gestopt met songteksten te quoten vanaf mijn eerste koers in Almeria", kondigt Van Aert aan bij Sporza.

Ik was in een konijnenhol terecht geraakt

Héél veel mensen bleken het wel amusant te vinden. Alleen had dat ook een minder kantje. "Ik was een beetje in een konijnenhol terecht geraakt. Ik kreeg van alle kanten adviezen. Dat vond ik dan niet meer zo leuk, het was niet meer van mezelf."

Wie nu naar het Strava-account van Van Aert gaat, ziet bijvoorbeeld 'Algarve stage 1' aan. Heel wat zakelijker dan de teksten van weleer.