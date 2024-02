Zou Visma-Lease a Bike niet graag Van der Poel in de ploeg hebben? Het antwoord is klaar en duidelijk

Bij Visma-Lease a Bike moeten ze het altijd tegen ene Mathieu van der Poel opnemen. Dat is een grote reden waarom het nog wachten is op de kers op de taart in één van de Monumenten uit het voorjaar.

De geel-zwarte brigade heeft natuurlijk de voorbije seizoenen wel al heel wat successen gekend, op verschillende terreinen. Richard Plugge, de CEO van de wielerploeg, overloopt in de BV Sport-uitzending van allsportsradio de concurrenten voor 2024

"Pogacar, Roglic, Evenepoel, Ayuso, Yates. Met Pogacar voorop. Mathieu van der Poel in de klassiekers." Waarna Plugge een gevoelige vraag krijgt voorgeschoteld. "Of we niet graag Mathieu in ons team zouden hebben?"

GELOOF IN VAN AERT INTACT

Iedereen wil een kerel met zijn kwaliteiten wel in de eigen rangen, maar bij Visma-Lease a Bike geloven ze nog altijd heel hard in hun Belgische kopman. Dat willen ze vooral benadrukken. "Wij hebben Wout van Aert, die heel goed bij ons past. En die één van de mooiste carrières in het wielrennen bij ons heeft."