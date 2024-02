"Den Toon is gezet": supporters gaan tot het gaatje voor hun poulain en pakken uit met grootse actie

Straks is het eindelijk zover, dan mag Toon Aerts zich opnieuw écht crosser noemen. De Belgische wielrenner zal ook kunnen rekenen op heel wat supporters zo blijkt. En ook die hebben er waanzinnig veel zin in.

Toon Aerts rijdt dit seizoen amper drie crossen, te beginnen met de Waaslandcross in Sint-Niklaas. De renner uit Rijkevorsel zit vol ambitie en wil graag nog eens uitpakken met een nette prestatie. En dat hebben ook de supporters geroken.

Die pakken uit met heel wat acties voor hun poulain. Om te beginnen met de race in Sint-Niklaas dus. Meer dan tweehonderd(!) supporters zijn volgens Radio 2 mee met Toon Aerts vanuit Rijkevorsel naar Sint-Niklaas getrokken.

Supporters hebben veel zin in de terugkeer van Toon Aerts

Dat levert in totaal vier supportersbussen op. En zij hebben er zin in. "Den Toon is gezet", kirden ze vol zin om hun favoriete crosser opnieuw aan het werk te zien. "Want we zijn ontgoocheld geweest", aldus Jack Jacobs."

"Het is oneerlijk wat er gebeurd is. Dat heeft iedereen door, we hebben dan ook enorm veel bewondering voor hoe hij terug heeft geknokt", aldus de supporter tegen de radiozender. Benieuwd of het ook meteen tot resultaten leidt.