Belgische revelatie Laurenz Rex onthult zijn droomkoers na winst in Le Samyn

Laurenz Rex (24) pakte dinsdag zijn eerste profzege in Le Samyn. De jonge Belg legt de lat voor zichzelf bijzonder hoog.

De voorbije jaren zette Laurenz Rex enkele mooie resultaten neer met onder meer een negende plaats in Parijs-Roubaix vorig jaar. Dit jaar heeft de Belg van Intermarché-Wanty wel een grote stap voorwaarts gezet.

Zaterdag werd Rex al zesde in de Omloop Het Nieuwsblad, dinsdag was het een eerste keer prijs in de Le Samyn. Hij sloeg daarvoor bewust Kuurne-Brussel-Kuurne over. "Ik weet dat ik sterk ben in een groep van stervende zwanen en dat is exact hoe het hier vaak eindigt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Parijs-Roubaix

Vanaf maandag rijdt Rex Tirreno-Adriatico, waar hij hoopt om nog wat beter te worden. Daarna volgen de GP Denain, de Classic Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Vooral de laatste wedstrijd is belangrijk voor Rex. "Dat is mijn absolute droomkoers en mijn grote doel voor deze lente." Naast een negende plaats vorig jaar werd hij in 2021 bij zijn debuut 21ste. De wedstrijd ligt Rex dus duidelijk wel.