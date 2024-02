Tadej Pogacar doet boekje open over zijn vriendschap met Mathieu van der Poel

Zaterdag rijdt Tadej Pogacar eindelijk zijn eerste wedstrijd van het jaar met de Strade Bianche. De Sloveen won de wedstrijd al in 2022.

De voorbije jaren reed Tadej Pogacar telkens in januari of februari al enkele koersen voor hij begon aan het voorjaar. Dit jaar pakt hij het anders aan en dus wordt de Strade Bianche zijn eerste koers van het seizoen.

"Als je ook alle voorbereidingen erbij pakt, is en blijft het een druk schema", zegt de Sloveen bij Eurosport. "Ik ga ook twee grote rondes (Giro en Tour, nvdr.) rijden, dus ik heb genoeg te doen. Strade Bianche is een grote wedstrijd om mee te beginnen."

Mathieu van der Poel

Net als met Remco Evenepoel, komt wereldkampioen Mathieu van der Poel ook goed overeen met Tadej Pogacar. "We zijn goede kameraden. In Spanje kwamen we elkaar toevallig een paar keer tegen op training."

"Toen hebben we wel een paar uurtjes samen gefietst. Dat waren fijne trainingen", zegt de Sloveen nog. Dit voorjaar zullen ze elkaar in koers niet vaak tegenkomen, enkel in Milaan-Sanremo en eventueel ook in Luik-Bastenaken-Luik.