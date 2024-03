UAE Team Emirates komt met knap statement over Evenepoel in de Tour de France

Remco Evenepoel maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. Ook bij UAE Team Emirates kijken ze daar enorm naar uit.

UAE Team Emirates lijkt dit jaar een nog sterker team te hebben dan vorig jaar. Dat beseft ook sportief manager Joxean Matxin.

De 53-jarige Spanjaard vindt dat zijn team wat goed te maken heeft na vorig seizoen. Toen moesten ze de drie grote rondes laten aan Jumbo Visma en dat mag dit seizoen zeker niet meer opnieuw gebeuren.

“We moeten een einde kunnen maken aan de dominantie die het Nederlandse team uitoefent in Italië, Frankrijk en Spanje”, klinkt het in La Dernière Heure. “In 2023 scoorden we 57 overwinningen met 18 verschillende renners, dat is goed, maar we misten iets in de grote rondes.”

Evenepoel zorgt voor spektakel in de Tour

Matxin beseft dat het niet gemakkelijk wordt om met Tadej Pogacar te scoren in zowel de Giro als de Tour, maar de renner zelf ziet dergelijke uitdagingen helemaal zitten. Hij krijgt in Frankrijk ook de concurrentie van Remco Evenepoel.

“Hij kan het nog spectaculairder maken”, reageert Matxin meteen. “Met zijn aanvallende temperament gaan we allemaal een fantastische tijd hebben. Zijn aanwezigheid en die van Primoz Roglic zullen Tadej en Vingegaard dwingen waakzamer te zijn.”

De concurrentie zal tijdens deze editie ontzettend groot zijn. “Ik denk dat Tadej en Vingegaard de favorieten blijven, maar ik plaats Remco en Roglic er net onder. Beiden zijn ook kandidaten voor de eindoverwinning in Nice.”