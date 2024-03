'Belangrijk nieuws voor Peter Sagan en zijn fans: nieuwe evolutie in het verhaal van zijn hartproblemen'

Ruim een week geleden werden we opgeschrikt door een verhaal van hartproblemen bij Peter Sagan. De Slovaak is uiteraard niet de eerste in de wielerwereld die hiermee geconfronteerd wordt.

Al moet dat ook in zijn perspectief geplaatst worden. Voor Sagan was voorlopig slechts een kleine ingreep bij de cardioloog noodzakelijk: een hartcatheterisatie. Zo werd zijn hartspier gecontroleerd, nadat zijn hartslag minutenlang boven de 200 slagen per minuut was gegaan. SAGAN HERVAT DE TRAININGEN Er werd hem een week rust voorgeschreven. Het Laatste Nieuws weet dat na die week rust ook niet opnieuw van plan veranderd moet worden. Dat is dus goed nieuws voor Peter Sagan: de drievoudig wereldkampioen wegwielrennen kan zondag dus de trainingen hervatten. Dat nieuws zal Sagan en zijn talloze fans ongetwijfeld enorm gelukkig maken. Het wegwielrennen heeft hij achter zich gelaten, maar de Olympische Spelen zijn wel nog een belangrijk doel voor hem in het mountainbiken.