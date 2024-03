Cian Uijtdebroeks geeft zijn mening over zijn nieuwe en futuristische helm

Cian Uijtdebroeks mocht in de tijdrit van Tirreno-Adriatico voor de eerste keer met zijn nieuwe helm rijden. Het bracht hem wel geen geluk, want Uijtdebroeks eindigde op meer dan een minuut van winnaar Ayuso.

Bij Visma-Lease a Bike wil Cian Uijtdebroeks werken aan zijn tijdrit. De jonge Belg wil daardoor beter scoren in grote rondes, maar het zal nog veel werk vragen. Zijn nieuwe helm moet Uijtdebroeks daar bij helpen. In Tirreno-Adriatico gebruikte hij die voor het eerst.

"Het was de eerste keer dat we de helm buiten gebruikten, dat was wel even aanpassen. Ik moest even zien hoe ik 'm moest houden, maar al bij al was mijn houding wel oké", zegt Uijtdebroeks bij In de Leiderstrui.

"Het wordt nu vooral analyseren, want het verschilt natuurlijk per renner welke helm het beste bij je past. Dit was een testmoment, zeker richting de Giro d'Italia. We hebben wel gekeken hoe we de helm precies moesten houden, maar het is nu kijken of ik die houding kan vasthouden als ik voluit ga."

Slecht resultaat

Voor Uijtdebroeks viel het resultaat in de tijdrit uiteindelijk tegen. Hij moest in de regen rijden en werd uiteindelijk 129ste op 1'10" van winnaar Juan Ayuso. Die tijd moet hij de komende dagen dus al goedmaken voor een goed resultaat in het eindklassement.