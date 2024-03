Lefevere ontkent het, maar volgens Sergeant is er geen ontsnappen aan: "Nieuwe realiteit"

Soudal Quick-Step heeft in de eerste klassiekers van het jaar nog geen potten kunnen breken. Mag de Belgische ploeg nog meer ambitie hebben?

Een 21ste plaats van Yves Lampaert in de Omloop Het Nieuwsblad, een zevende plaats van Luke Lamperti in Kuurne-Brussel-Kuurne en een 40ste plaats van Kasper Asgreen in de Strade Bianche.

Dat is het voorlopige rapport van Soudal Quick-Step in het voorjaar. Grote baas Patrick Lefevere maakt zijn rapport maar op na Luik-Bastenaken-Luik, maar toch kan je niet zeggen dat de ploeg goed uit de startblokken is geschoten.

Nieuwe realiteit

Al kende de ploeg wel opnieuw pech in de Strade Bianche met valpartijen van Alaphilippe en Magnier. "Ik begrijp dat enkele individuele renners pech kenden, maar dan nog kan het niet dat je als collectief zo onzichtbaar bent", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad.

"Ik vrees dat dit de nieuwe realiteit wordt voor Soudal Quick-Step", stelt Sergeant. Al doen Merlier en Evenepoel het wel nog altijd goed. "Maar op het terrein waarin we de ploeg jarenlang dominant hebben geweten, het klassieke werk, moeten ze de wedstrijden vandaag veelal ondergaan."