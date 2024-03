Lotto Dstny weerlegt kritiek op Arnaud De Lie nadat hij twee keer buiten de top 100 eindigde

Arnaud De Lie sprintte dinsdag opnieuw niet mee in Parijs-Nice. Bij Lotto Dstny maken ze zich echter geen zorgen over hun kopman.

Na zijn valpartij in Le Samyn voelt Arnaud De Lie zich geen 100% fit in Parijs-Nice. In de eerste twee ritten lagen er kansen voor De Lie, maar hij sprintte twee keer niet mee. Met een 115de en 134ste plaats tot gevolg.

Toch twijfelen ze bij Lotto Dstny niet aan hun Waalse kopman. Vooral omdat Parijs-Nice niet het hoofddoel is, maar wel de klassiekers. En daar toonde De Lie zich al. "Hij was en ís in orde, dat bewees hij in de Omloop", zegt ploegleider Dirk Demol bij HLN.

Klassiekers zijn het doel

"In die zin ben ik er dan ook vrij gerust in. We kijken verder dan Parijs-Nice", zegt Demol. Dan kijken ze eerst naar Milaan-Sanremo, maar ook de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Als De Lie daar goed wil zijn, zit er volgens Demol niet veel meer op dan gewoon kilometers te maken in Frankrijk. "Doorzetten tot Nice. Dat is op dit moment het enige objectief", sluit de ploegleider nog af.