Het geheim van Wout van Aert? Spoelen van de mond ...

Wout van Aert was dé man van het openingsweekend in het Vlaams voorjaar. In de Omloop Het Nieuwsblad werd hij derde, een dag later won hij Kuurne-Brussel-Kuurne. Met dank aan een speciaal geheim wapen?

Het viel verschillende mensen op in het slot van de wedstrijd van Kuurne-Brussel-Kuurne: Wout van Aert nam een flinke teug van zijn drinkbus op zo'n 2,5 kilometer van het einde om er vervolgens secondenlang mee in zijn mond te blijven zitten.

Mondspoeling als geheim wapen om koersen mee te winnen? Het zou zomaar kunnen als we Jan Bourgois mogen geloven. 'Carbohydrate mouth rinse' heet het fenomeen. De mond spoelen met een drankje, rijk aan koolhydraten.

Koolhydraten blijven de hoofdbrandstof voor renners

"Twintig jaar geleden deden we er een onderzoek naar en bleek dat het een prestatiebevorderend effect had", aldus Bourgois - professor in de inspanningsfysiologie bij de Universiteit van Gent tegenover Het Nieuwsblad.

"Door het spoelen met koolhydraten kan je de vermoeidheid kortstondig uitstellen of verminderen. Eigenlijk is het een beetje je lichaam bedriegen dat er iets het lichaam binnenkomt." Toch is het volgens Bourgois geen hulpmiddel dat op elk moment in de koers kan worden gebruikt. "De hoofdbrandstof blijft spier- en leverglycogeen. Is die concentratie in de bloedbaan te laag, dan kom je in de problemen."