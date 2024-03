Waw! Dit steekt Wout van Aert allemaal uit tijdens zijn hoogtestage

Terwijl er volop gekoerst wordt in Pariijs-Nice en de Tirreno stoomt Wout van Aert zich klaar voor de rest van het voorjaar. Dat doet hij op een hoogtestage in Tenerife.

Wout van Aert moet just niks zoals hij altijd zelf zegt, maar op hoogtestage in Tenerife zit hij helemaal niet stil en doet hij ontzettend veel, zo wist Sporza te weten te komen.

Onze landgenoot kiest dit jaar voor een andere aanpak en doet een hoogtestage in plaats van te koersen in Parijs-Nice of de Tirreno Adriatico. En daar heeft hij al aardig wat kilometers weten te malen.

Meer dan 900 ondertussen en dan rekenen we er zijn loopsessies nog niet bij. De kopman van Visma Lease a Bike is heel goed bezig, zo kunnen we uit al die informatie afleiden.

Van Aert op 22 maart weer in het peloton

Dat hij met Kuurne-Brussel-Kuurne ook al een mooie zege binnen heeft dit seizoen zorgt er alleen maar voor dat de druk wat minder is, want iedere renner van zijn kaliber wil heel snel prijs hebben in het voorjaar.

Donderdag trok Van Aert naar de KOM op Vilaflor de El Roque, een training met 3.000 hoogtemeters. Daarna trok hij ook nog eens 50 kilometer door op de tijdritfiets, evenwel zonder de nieuwe helm.

Wout van Aert maakt zijn rentree op 22 maart in de E3 Saxo Classic. Daarna volgen Dwars door Vlaanderen (27/03), de Ronde van Vlaanderen (31/03) en Parijs-Roubaix (07/04).