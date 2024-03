Wereldkampioen Mathieu van der Poel doet boekje open over zijn eetgewoontes

Profrenners letten een heel jaar op hun voeding, ook Mathieu van der Poel. Toch durft de wereldkampioen ook al eens te zondigen.

Het afwegen van voeding is tegenwoordig goed ingeburgerd in het wielrennen, toch zeker bij de topploegen. Vooral daardoor zijn de prestaties van renners zo veel vooruit blijven gaan. Ook bij Alpecin-Deceuninck zetten ze er op in.

De Belgische ploeg heeft net als Visma-Leasa a Bike een eigen voedingsapp, waarmee nauwkeurig de voeding kan afgewogen worden. Al verschilt het volgens Mathieu van der Poel niet veel van hoe hij in 2019 al omging met voeding.

"Ik doe niet heel het jaar door mee aan het afwegen. Op zondagavond is er af en toe nog eens ruimte om naar de frituur te gaan. Ik geloof niet dat een klassieke renner zijn eten altijd tot de gram moet afwegen", zegt hij bij Wieler Revue.

Greg Van Avermaet

Van der Poel durft dus al eens te zondigen, maar dat doen alle renners. Zo zei Greg Van Avermaet in een podcast van Laurens ten Dam dat hij het nooit gelaten heeft om een stukje chocolade te eten.

"Ik neem ook een handje winegums als ik daar zin in heb. Als ik het een maand zou moeten laten, dan doe ik dat. Dan zeg ik: nu geen friet of winegums meer. Dat is karakter", zegt Van der Poel nog.